Российский миротворческий контингент остается ключевым фактором обеспечения безопасности в Карабахе.

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ в связи с 25-летием со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией.

В министерстве подчеркнули, что Москва продолжит и далее с позиции ключевого союзника помогать Еревану в укреплении обороноспособности, погранбезопасности, нормализации связей с соседями. «Убеждены, что путь к стабильности в регионе лежит через четкое следование трехсторонним договоренностям от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Ключевым фактором обеспечения безопасности в Карабахе остается российский миротворческий контингент», — указали в МИД РФ.