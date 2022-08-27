Если страны Запада будут поставлять Украине оружие в необходимых объемах, она до конца года может отбросить российских военных на позиции 23 февраля.

Об этом бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес сказал в интервью DW.

«Украинцы были невероятно устойчивыми, изобретательными, новаторскими, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия. Артиллерия и ракеты, которые могут стрелять дальше и продолжать уничтожать русскую артиллерию, логистику, наносить удары по российским аэродромам. Вот что нужно. Мы дали кое-что, но этого недостаточно для решающего эффекта. Вот почему уже около месяца не меняется линия фронта», – сказал Ходжес.

По его словам, россияне достигли кульминации, они больше ничего не могут поделать, но украинцам необходима возможность победить.

«Россияне уже достигли кульминации в наступлении и более неспособны продвинуться. Более того, они неспособны даже защитить свои тылы. Продолжительность войны будет зависеть от того, сделаем ли мы все, что обещали, поставим ли все вооружение, которое обещали. Я считаю, что до конца этого года мы можем отбросить их к линии 23 февраля», – предположил Ходжес.