Президент Азербайджана в своём «Твиттере» сегодня сообщил о возвращении под контроль Азербайджана Лачина, Забуха и Суса. Того, что эта новость, радостная и долгожданная для Азербайджана, по армянским реваншистам пройдётся как наждак. Но, как показывает практика, в истерику впали и некоторые российские круги.

Так, комментируя «твит» президента Азербайджана о возвращении Лачина, российский парламентский канал «Дума ТВ» вывел в эфир некоего Никиту Буранова, которого представил как «военного историка», «политолога» и члена Российского военно-исторического общества (возглавляет его, напомним, министр обороны Сергей Шойгу). И тот, оказавшись в эфире, принялся стращать публику, что, дескать, такой-сякой Азербайджан «при мощной поддержке Турции», оказывается, никогда не скрывал, что хочет «захватить» Карабах, с явным неудовольствием констатировал, что «Азербайджану это удастся сделать», причем именно «военным путём», «безо всяких дипломатических ухищрений», а «российские миротворцы, которые там размещены, <…> не могут быть достаточной силой», чтобы сдержать Азербайджан, «по причине полного отсутствия тяжелого оружия» — это «просто для разведения сторон». К вящему ужасу Буранова, «азербайджанская сторона совершенно не собирается идти ни на какие уступки и оставлять попытки возвращения полного контроля над «НКР» (здесь и далее кавычки наши — Minval). После чего принялся тиражировать махровые штампы в стиле пещерной тюркофобии: тут тебе и «повторение для Армении событий Первой Мировой войны», и идея «Великого Турана», и карта, подаренная Эрдогану…

Можно разбирать весь этот тюркофобский бред по пунктам. Объяснять, что «захватывают» чужую территорию, а свою оккупированную — освобождают, чем и занимался Азербайджан все 44 дня своей Отечественной войны. Что никакой «НКР» не существует, а есть международно признанная территория Азербайджана, и она включает, в том числе, зону временного размещения РМК в Карабахе. Что Лачин был возвращён Азербайджану как раз мирным и дипломатическим путём, а не силовым. И что российские миротворцы находятся в регионе действительно для разведения сторон, а не для защиты армянских сепаратистов. Тем более нелишне попросить того же господина Буранова напомнить, когда и где за последние 10-15 лет Турция вторглась в пределы другого государства и объявила часть его территории своей на основе карт более не существующих империй. Россия это проделала в случае с Украиной, а вот в политической биографии Турции такого прецедента нет, и это далеко не полный список.

Но куда серьёзнее другое. Когда опусы, авторы которых, по меткому выражению одного из наших российских коллег, «смотрят на мир армянскими глазами», публикуют, к примеру, издания типа «Новой газеты», это еще может сойти за личное мнение или позицию отдельно взятой редакции. Но тут Никиту Буранова пригласили в эфир телеканала Госдумы России. А значит, использование Барановым терминов вроде «НКР», разговоры о «захвате» Карабаха превращаются в неприкрытый выпад против территориальной целостности Азербайджана на парламентском уровне. Особенно с учетом российских внутриполитических реалий.

И как это понимать? В редакции парламентского телеканала не в курсе, в каких границах Россия признаёт Азербайджан? Там забыли о подписанной в феврале нынешнего года Московской декларации, где стороны обязались не поддерживать сепаратистские движения? Просто не знали, какую ахинею будет нести в эфире Буранов? Или перед тем, как выбрать, кого приглашать в эфир, «Дума ТВ» забыла «включить думалку» и оценить последствия провокационного бреда, который озвучил Буранов в парламентском эфире?

А в том, что, если Москва не внесёт здесь ясность и не декларирует четко и ясно своего отношения к провокационным заявлениям, прозвучавшим в эфире «Дума ТВ», последствия будут, сомнений нет. Даже если их не обозначат вслух. Азербайджан слишком серьезно относится к своей территориальной целостности.

И еще в Баку полагают, что добрые и конструктивные отношения с Россией предполагают взаимные усилия сторон и не могут строиться по схеме «игры в одни ворота». И да, это тот вопрос, где нет «мелочей».

Нурани, обозреватель