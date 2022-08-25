17 августа на сцене одного из самых престижных концертных залов Европы — в Берлинском Концертхаузе в рамках международного фестиваля молодежных оркестров мира «Young Euro Classics» с огромным успехов выступил Международный молодежный симфонический оркестр Польши имени Лютославского.

Наряду с польским оркестром начиная с 5 августа на фестивале успели выступить лучшие молодежные коллективы мира — Американский молодежный симфонический оркестр под управлением Даниеля Хардинга (солистка — Алиса Вайлерштайн (виолончель); Молодежный оркестр Германии (дирижер — Марк Альбрехт); симфонический оркестр Евросоюза под управлением Густаво Химено (солист — Рене Капюсон (скрипка) ); молодежные оркестры Великобритании, Италии, Украины, Турции, Португалии, Голландии и Уругвая.

Молодежный оркестр имени Лютославского под управлением Эйюба Кулиева представил одну из самых сложных музыкальных программ на этом фестивале — Концерт для оркестра Белы Бартока, симфоническую поэма «Бланка из Молены» Мячеслава Карловича и Концерт для виолончели с оркестром Витольда Лютославского в исполнении одного из самых талантливых виолончелистов страны Марцина Здуника. По завершению концерта зрители долго не отпускали молодых музыкантов со сцены. В знак благодарности Международный оркестр Лютославского исполнил на бис знаменитые Венгерские танцы Й.Брамса.

После концерта в честь музыкантов оркестра и азербайджанского дирижера был дан официальный прием от имени Посла Польши в Германии. Нужно также отметить, что концерт транслировался в прямом эфире на Немецком Радио (Deutch Rundfuk1).

На следующий день выступление польского оркестра и азербайджанского дирижера получило высокие отзывы в немецких СМИ. Например, газета «Тагешпигель» и портал Classicinfo назвали концерт одним из самых ярких явлений нынешнего фестиваля. 19 августа на сцене нового концертного зала — в Золотом зале Государственной филармонии имени М.Карловича, состоялся еще один концерт, где дирижер Эйюб Кулиев и Молодежный симфонический оркестр Польши повторили свою концертную программу.

Исполнение вызвало огромный интерес среди польской публики, которая в конце программы стоя аплодировала всем музыкантам. Нужно отметить, что Молодежный оркестр имени Лютославского был создан в год 100-летие выдающегося композитора — в 2013 году. Каждый год по результатам строго отбора отбираются яркие и талантливые музыканты из разных стран мира. В этом году были отобраны молодые музыканты из Польши, Испании, Германии, Австрии, Украины и Грузии.

До общих репетиций с дирижером музыканты оркестра интенсивно работали над музыкальным материалом с известными исполнителями из Берлинского филармонического оркестра, оркестра Берлинского Концертхауза и лучших музыкальных коллективов Польши.

По окончании гастрольного тура дирижер Эйюб Кулиев и генеральный директор Шечинской государственной филармонии Дорота Серва сердечно поздравили всех участников проекта и вручили им сертификаты.