Певец и бизнесмен Эмин Агаларов опубликовал редкое фото с женой и дочерью. Снимком он поделился с поклонниками в социальных сетях.

Эмин Агаларов выложил в личном блоге фотографию с семейного отдыха. На опубликованном снимке певец и бизнесмен запечатлен на яхте вместе с женой Аленой Гавриловой и их 3-летней общей дочерью Афиной. «Последние дни лета», — подписал он.

В конце прошлого месяца Эмин Агаларов подтвердил, что вернулся к бывшей жене Алене Гавриловой после развода. Музыкант и обладательница титула «Мисс Мордовия — 2004» поженились в июле 2018-го, в том же году, 31 декабря, у молодоженов родилась дочь, которую они назвали Афиной. В мае 2020-го Агаларов объявил о расставании с Гавриловой, а в июле 2022-го подтвердил, что они снова вместе.