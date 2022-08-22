Американские сотрудники таможенного и приграничного патруля поймали трех незаконных мигрантов, которые пытались попасть из Мексики в США в костюмах кустов, сообщает Daily Mail.

По предварительным данным, мужчины нашли костюмы, которые хорошо сочетаются с местностью около границы. Надев свой камуфляж, они пробрались на территорию США, где их поймал патруль. Подобные маскировочные костюмы иногда используют охотники и военные снайперы, чтобы слиться с окружающим ландшафтом.

Уточняется, что трех мексиканцев поймали в Санта-Терезе.