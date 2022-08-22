У азербайджанцев есть поговорка: İlanın ağına da lənət, qarasına da. Суть ее сводится к тому, что от змеи, вне зависимости от окраса, будь она черная или белая, ничего хорошего ждать не следует.

К сожалению, с подобной «змеей» в лице наших недружественных соседей азербайджанцы вынуждены жить.

Долгие годы во времена Советского Союза в наши умы внедряли ложную идею о братстве народов, живущих в нерушимом СССР. Таким образом, советская идеология начисто стирала из нашей памяти кровавые преступления армян, учиненной ими в марте 1918 года в Баку. И вся беда заключалась в том, что наивные азербайджанцы полагали, что мартовская резня всего лишь происки армянских дашнаков, а вот в СССР хаи стали «белыми и пушистыми».

Как показало время, мы жестоко ошибались. Пока азербайджанцы братались с «ахперами», «миролюбивые» армяне точили ножи, чтобы в любой миг вонзить их в наши спины.

И этот момент, благодаря тогдашнему генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву и его благоверной Раисе Горбачевой, настал в конце 80-ых годов прошлого столетия. Первые очаги сепаратизма на территории СССР возникли именно с подачи армянских экстремистов в Нагорном Карабахе, которые пытались воплотить давно пестованную мечту прихватизировать этот благословенный азербайджанский край.

Зверский аппетит армянских боевиков дорого обошелся азербайджанскому народу. Тысячи погибших наших солдат, Ходжалинский геноцид, почти тридцатилетняя оккупация 20 процентов азербай1джанских земель – вот итог кровавых преступлений хаев.

Долгое время армянские оккупанты оставались безнаказанными. Для них не было указом ни известные резолюции Совета Безопасности ООН, ни другие документы, принятые европейскими институтами. Мало того, преступная политика Армении и сепаратистского режима сводилась к незаконному заселению азербайджанских земель сирийскими и ливанскими армянами.

И они искренне верили, что Азербайджан смирится с таким положением дел, и преступники не будут наказаны. Откровенно говоря, у хаев были все предпосылки рассуждать подобным образом.

Эфемерная Минская группа ОБСЕ, которая всячески потворствовала противозаконным действиям армян на нашей оккупированной земле, вялая реакция так называемого цивилизованного сообщества разжигали неуемный хищнический аппетит зверя.

Однако конец настал осенью 2020 года, когда «Железный кулак» азербайджанских воинов поверг в шоковое состояние армянских «вояк». За 44 дня азербайджанская армия показала, говоря словами президента Азербайджана, кто есть кто на поле боя.

Как известно, вчера еще в подвыпившем состоянии танцующий в Шуше премьер-министр Армении Никол Пашинян, в ноябре 2020 года был вынужден подписать акт о капитуляции.

Согласно трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, одним из непременных условий являлся следующий пункт:

— По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

В соответствии с данным пунктом, незаконно проживающие в селах Забух, Сус и городе Лачин граждане Армении и сирийские и ливанские хаи должны покинуть наши земли.

На первый взгляд, все четко оговорено, уговор дороже денег. Но этот принцип применим к представителям цивильной нации, но «змея» остается такой при любых условиях.

Minval.az уже писал о том, что хаи, покидающие вышеперечисленные населенные пункты, в очередной раз продемонстрировали свою варварскую сущность.

В социальных сетях были выложены видео, на которых видно, как армяне, держа в руках бутылки с горючей смесью, что-то говорили на камеру на армянском языке. А затем обливали свой дом этой жидкостью и поджигали.

Как оказалось, у вандалов нет возрастного ценза, но есть национальность. Нашелся еще один «герой», который совершило «подвиг», предав огню свое временное пристанище.

Так, распространено видео, где 86-летний житель «Ахавно» Радик Овсепян поджигает дом, построенный своими собственными руками.

В видеоматериале, опубликованном в соцсетях, видно, как пожилой мужчина обливает бензином стены дома и говорит, что хотя ему пора умирать, он «не допустит, чтобы турок вошел в его дом».

И мы считали этих вандалов в советское время братьями. У армянского шансонье ныне покойного Боки есть песня про змею. Если вкратце, то девушка находит израненную змею, ухаживает за ней, а та в благодарность жалит ее. В песне есть такие слова змеи: «Ты сама виновата, ты ведь знала, я змея». Вам эта картина ни о чем не говорит?…

Фарид Теймурханлы