Перед началом войны канцлер Германии Олаф Шольц гарантировал Путину, что Украина не вступит в НАТО в течение ближайших 30 лет. Об этом пишет Die Welt, цитируя слова самого канцлера.

Темой тогдашней беседы была предполагаемая угроза, которую несет НАТО России. Шольц пытался заверить Путина, что никакой угрозы для РФ со стороны Альянса не существует, и что расширения за счет Украины не планируется, но переубедить не смог. Его просто шокировали некоторые путинские идеи — например, в том, что Беларусь и Украина не должны быть отдельными государствами.

Шольц полагает, что план Путина действительно заключался в том, чтобы прочертить на карте линию и сказать Западу: «Это мое, остальное забирайте себе!» «Но это так не работает», — говорит канцлер, заявляя при этом о намерении не прекращать диалог с Путиным, но — «не позволять себя запугать».