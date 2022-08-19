Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев снова закатил истерику в прямом эфире.
В этот раз пропагандисту не понравилось, что в одном из клубов Крыма воспроизвели украинскую песню.
Соловьев предложил сжечь заведение, а всех причастных – посадить.
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев снова закатил истерику в прямом эфире.
В этот раз пропагандисту не понравилось, что в одном из клубов Крыма воспроизвели украинскую песню.
Соловьев предложил сжечь заведение, а всех причастных – посадить.
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