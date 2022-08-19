Строители из Северной Кореи предложили восстановить Донбасс, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным», — сказал Хуснуллин журналистам. Он не уточнил, кто именно выступил с таким предложением.

В начале августа в самопровозглашенной «ДНР» заявили, что планируют привлечь рабочих из КНДР к «восстановлению территорий».