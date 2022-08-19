«Информационная грызня» между Москвой и Ереваном нарастает. Небезызвестный Сергей Карнаухов, российский пропагандист, озвучивающий в эфире тезисы Марго Симоньян, вдруг «вспомнил» в своём ТГ-канале, что в Ереване, оказывается, установлен памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде, и, к возмущению Карнаухова, армянские друзья убеждают его, что, дескать, Нжде был «хорошим фашистом», и вообще «ты ничего не понимаешь». Теперь Карнаухов увлечённо проводит параллели между Нжде и Степаном Бандерой, обещает выложить «материалы» про Нжде и озвучивает предупреждения в адрес Армении: «Могу пожелать последователям нацистов доброй дороги. Украина на нее уже вступила».

Оставим в стороне, что параллель между Степаном Бандерой и Гарегином Нжде изначально некорректна. Бандера, если кто забыл, при немцах сидел в концлагере, его сторонники вели против гитлеровцев партизанскую войну, «ликвидировали», в частности, начальника штаба СА Виктора Лютце, и даже с «ликвидациями», которые в советской историографии связывают с именем Николая Кузнецова, нет полной ясности, где «поработал» он, а где — ОУН-УПА: то ли Кузнецов, согласно канонической версии, подбрасывал немцам «ложный след», то ли ему уже потом приписали успехи украинских националистов. И даже воздержимся от язвительных шпилек, почему это роспропагандисты, которые «сорвали связки» по поводу Степана Бандеры, несколько лет не видели в упор памятника настоящему гитлеровскому пособнику Нжде. Важно другое: на господина Карнаухова тут же напустились ТГ-каналы, контролируемые ханкендинскими сепаратистами: оказывается, этот гитлеровский прихвостень — «величайший военный и политический деятель Армении», и, просим извинения за формулировки, «ни одна мразь не имеет права открывать свой поганый рот» в его адрес.

Дальше — больше. Карнаухов опубликовал пост, где упомянул «вынужденный тактический союз России и Турции». Банально проговорившись, что все последние события на российско-турецком треке прошлись по некоторым как неплохой наждак. Но теперь на него — и на Россию — напускаются уже пропашиняновские, пардон, инфопомойки: «Признание, что Россия сотрудничает с Турцией вынужденно, полностью раскрывает причину, по которой Москва идет на постоянные уступки турецко-азербайджанскому тандему за счет Армении и Арцаха. Спасибо за искренность!» После чего следует мелочное перечисление претензий к России, точнее, попыток переложить на Москву ответственность за собственный разгром и последующие провалы.

Все это, конечно, зрелищно и увлекательно.

Но в Баку не просто «запасаются попкорном», наблюдая, как «исторические союзники» с упоением ведут друг с другом то, что Михаил Леонтьев в своё время назвал, пардон, «перестрелкой д…мом». Примечательно, какие именно фигуры задействованы в процессе. В самом деле, «воспитывают» Ереван и устраивают «публичную порку» властям Армении Марго Симоньян вместе со своими подручными типа Карнаухова, Арам Габрелянов, его «ручной блогер» Семён Пегов…Те самые роспропагандисты, услугами которых активно пользовалась Армения во время 44-дневной войны. Симоньян, Габрелянов, Пегов и т.д. послушно озвучивали в эфире любую чушь, с упоением вешали на уши лапшу по поводу мнимых «побед» армянских «зинворов».

«Плодотворное», точнее, «фейкотворное» сотрудничество продолжилось и потом. По ходу дела, тем же пропагандистам в январе нынешнего года скомандовали «мочить» Казахстан — и они это послушно исполнили. Теперь эти пропагандисты явно получили от Москвы команду «фас», но уже насчёт Армении — и все прежние «обнимашки» тут же забыты. В самом деле, «хоровац» съели, коньяк и тутовку выпили, а зарплата идёт не из Еревана, а из Москвы. В интересах которой недавние «друзья армянского народа» с упоением делают то же самое, что и один из героев культового фильма «Мимино»: «Мизандари погнался за Папишвили, который укрылся от него в туалете, поймал и макнул 3-4 раза головой в унитаз».

И это не тот случай, когда стоило бы говорить о «неблагодарности» и прочих высоких материях. То, что происходит сегодня между Москвой и Ереваном, даёт еще и неоценимую информацию к размышлению о тонкостях союзнических взаимоотношений Москвы и Еревана. Потому как это никакое не «союзничество», а отношения метрополии и форпоста.

Для полноценного союза, который крепят, которым дорожат и которым стараются не рисковать, нужны состоявшиеся самостоятельные государства. А назвать таковым нищую и зависимую от Москвы Армению никак не получается. А значит, в реальности Россия может, конечно, подкидывать Армении нефть и газ по внутренним ценам, охранять армянские границы и дарить оружие, но при малейших признаках непослушания последует публичная порка, и не факт, что только информационная. Просто потому, что дело форпоста — молча исполнять распоряжения, а не играть в «самостоятельность». Которой у Армении уже давно нет.

Нурани, обозреватель