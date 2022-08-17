Легендарный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе потратил весь сбор от своего юбилейного концерта на помощь Вооруженным Силам Украины.

Концерт в честь 84-летия Кикабидзе состоялся в Батуми 19 июля. Благотворительное шоу прошло с аншлагом и было посвящено Украине.

Накануне стало известно, что в Украину уже доставили подарок Кикабидзе — микроавтобус с сухпайком для военнослужащих.

В Грузии о подарке узнали только после того, как несколько депутатов Верховной Рады и фронтовики записали видеообращение во время погрузки микроавтобуса.

Руслан Горбенко, Владлен Неклюдов, Александр Феденко и Макс Ткаченко поблагодарили Вахтанга Кикабидзе за помощь. Они сообщили, что передадут микроавтобус в артиллерийскую бригаду N26.

Сам Кикабидзе накануне находился в Баку – его пригласили на открытие памятника Муслиму Магомаеву. В столице Азербайджана грузинский певец проведет концерт. В ближайшее время Кикабидзе также планирует выступить с концертом в Украине.

«Украинцы – очень мужественный народ. У меня очень хорошая русскоязычная программа. Когда мне хочется ее исполнить, я еду в Украину», сказал Кикабидзе в интервью телекомпании «Мтавари».