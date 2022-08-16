Для удержания своей гегемонии Западу нужны конфликты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект «анти-Россия», закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В этих условиях мы приняли решение о проведении в Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом ООН. Цели этой операции определены ясно и чётко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида», — утверждает он.