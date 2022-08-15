Распространено очередное видео того, как армяне, покидая села Забух и Сус Лачинского района, и пытаясь нанести Азербайджану максимальный ущерб, сжигают дома и лесные насаждения. Весь этот вандализм и вредительство осуществляются при молчаливом согласии российского миротворческого контингента, контролирующего данные территории.

Миротворцы забыли, что в их непосредственные задачи входит содействие миростроительству и недопущение любых действий, которые могут повлечь рост напряженности и эскалацию конфликта. Официальный Баку не должен молча наблюдать за экологическим террором, совершаемым армянами на законных территориях Азербайджана.

Отметим, что до 25 августа согласно условиям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армяне должны освободить села Забух, Сус Лачинского района и непосредственно сам город Лачин.

Рамелла Ибрагимхалилова