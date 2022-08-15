Минпромторг РФ решил заменить второго пилота в самолетах на виртуального, чтобы сократить расходы, следует из тендера на портале госзакупок. Об этом пишет Moscowtimes.

За разработку такой технологии к концу 2024 года предлагают 2,877 млрд рублей. При этом в министерстве полагают, что полный переход к одночленному экипажу станет возможным только к 2030 году.

Виртуального пилота планируется внедрить как в пассажирские, так и в грузовые самолеты. Под какие конкретно модели будут создавать систему, неизвестно. Отмечается лишь, что это позволит снизить стоимость эксплуатации бортов.

Подрядчик по заказу Минпромторга должен будет разработать и валидировать десяток технологий в этом направлении и создать демонстратор «виртуального второго пилота» на базе полунатурного макета универсальной кабины экипажа с имитацией окружающей обстановки.

При этом единственного пилота придется оградить от дополнительной нагрузки. Для этого потребуется комплекс мероприятий. В частности, необходимо модернизировать информационно-управляющее поле кабины экипажа, разработать технический облик «виртуального второго пилота» и интегрировать самолет с такой технологией в систему управления воздушным движением. Процесс предусматривает «внедрение перспективных средств связи, навигации и наблюдения, а также обеспечение кибербезопасности бортового оборудования».

По текущим международным правилам безопасности полетов в кабине пилота всегда должно находиться не менее двух человек. Такое требование ввели после авиакатастрофы с самолетом компании Germanwings: тогда один пилот ненадолго вышел из кабины, а второй запер дверь, направил лайнер в пике и разбил его. Все находившиеся на борту 150 человек погибли. О следовании «правилу двух» сообщали и в Росавиации.