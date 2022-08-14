В Европе из-за засухи на поверхности пересохших рек показались так называемые голодные камни, предвещающие скорые беды, сообщает нидерландская газета NU.

Голодными называют речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Такие послания служат предупреждением о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек. Если русло пересыхает, обнажая такой указатель, значит грядет засуха, неурожай и голод.

Как утверждают историки, первые отметки на голодных камнях появились в XV веке. На протяжении столетий они часто упоминались в газетах как предвестники больших бедствий. Например, в ХХ веке камни находили в 1918 году, во время Первой мировой войны.