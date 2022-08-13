Известный российский режиссер Никита Михалков высказался о некоторых артистах, которые покинули Россию в трудное время. Он заявил, что такие знаменитости пропагандируют обществу авантюристские, категорически неуместные идеи. По мнению режиссёра, всем беглецам придётся вернуться в страну, пишет Pravda.ru.

По словам главы Союза кинематографистов РФ, мир отечественного шоу-бизнеса раскололся на два лагеря: тех, кто поддерживает руководство страны, и тех, кто выражает ярое несогласие. При том артистам с оппозиционным настроением, по мнению Михалкова, нет прощения.

«Их никто не изгонял. Они самоизгнанные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны, — заявил в программе «Бесогон ТВ» режиссёр.

Михалков выразил уверенность, что даже при возвращении в РФ артисты будут продвигать стране ненужные западные идеи.