Если человек идиот, то это надолго. Эти слова из культовой советской комедии «Бриллиантовая рука», сказанные Леликом, знают и помнят, можно сказать, все. Подавляющее большинство представителей армянского общества, именующие себя экспертами, политологами, азербайджановедами и так далее, судя по всему, в своих оценках, анализах, заявлениях руководствуются именно этой фразой.

Слушая «глубокомысленные» умозаключения армянских «экспертов», создается впечатление, что «глас правды» доносится из чеховской «палаты номер 6». Никаких доводов, хотя бы примитивных аргументов, ссылок на международное право. А если и ссылаются на последний пункт, то исключительно в искаженном виде.

Армянская сторона и ее некоторые зарубежные покровители (также недалекие умом) при рассмотрении, в частности 44-дневной войны, употребляют такой правовой термин, как «агрессия». Мол, Азербайджан совершил агрессию в отношении «Нагорного Карабаха». Чтобы понять абсурдность подобного подхода, сперва разберемся, что в международном праве означает это слово.

Агрессия — понятие современного международного права, которое охватывает любое незаконное применение силы одним государством против территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.

Отсюда вопрос: является ли «нкр» другим государством? Однозначно, нет. Признано ли это сепаратистское образование каким-либо государством мира, в том числе и Арменией? Ответ тот же. Следовательно, «Нагорный Карабах», а ныне Карабахский экономический регион, является неотъемлемой частью Азербайджана. В таком случае, возникает еще один вопрос: может ли Азербайджан совершить агрессию против Азербайджана? Этот вопрос, более, чем риторический.

Но даже такой железный аргумент не может переубедить армянских «светил» политологии, которые продолжают нести ахинею, ничуть не стыдясь быть всеобщим посмешищем.

Однако и в этой среде есть своя «элита», до глупости которой остальным политическим скоморохам расти и расти. Если идиоты более низкого уровня озабочены судьбой «арцаха», то верхушка «айсберга», расширив рамки своей дальнозоркости, обеспокоена участью Еревана. Одним из таких «гениев» политологии является депутат парламента Армении от фракции «Честь имею» Тигран Абрамян. Проснувшись от кошмарного сна, в котором турки и азербайджанцы кромсали его ятаганами, Тигран сделал запись на своей странице Facebook: «Уже неделю детально изучаю причины последней агрессии Азербайджана. И с политической, и с военной, и региональной точки зрения – это детально спланированная операция. Власти Армении срочно выполнили предназначенные Азербайджаном на данном этапе политические требования, а в военном плане – азербайджанские войска, осуществив перегруппировки/передислокации в направлении «арцаха» (кавычки Minval.az), сжимают кольцо, увеличивая давление.

В условиях сложившейся военно-политической обстановки у властей Армении уже нет возможности действовать, предпринять шаги, если бы даже каким-то чудом возникло подобное желание. В этих тяжелых условиях окно возможностей может открыться только в том случае, если в Армении произойдет смена власти, в противном случае Азербайджан подготавливает легитимную базу для продвижения до Еревана и, насколько позволит ситуация, продвинется вперёд».

Запаниковавший Абрамян своим жидким серым веществом никак не может или не хочет понять, что Азербайджан никогда не претендовал и не претендует на чужие земли. Даже на свои, на которых искусственно создана Армения. Азербайджан добивается восстановления своей территориальной целостности. Но Абрамян намеренно вводит в заблуждение внутреннюю аудиторию, формируя у нее образ врага-азербайджанца.

И ошибается. Если до второй Карабахской войны подобные слова о мнимом агрессоре-Баку и могли бы поднять мнимый боевой дух армян, то сегодня им не до этого. Скорее, наоборот. Это заявление может вызвать у них чувство цепенящего страха, но никак не патриотизма.

А ведь было время, когда поверившие в свою безнаказанность обнаглевшие армяне, томно прикрыв глаза от неги, предвкушали чаепитие в Баку. Азербайджанцы наполовину оказались негостеприимными: чаем не напоили, но зато свинца дали отведать до отвала.

Пусть Абрамян и ему подобные паникеры успокоятся. Азербайджанцы, в отличие от армян, мечтавших о Баку, не намерены идти до Еревана, чтобы выпить чаю. Нам достаточно испить этого тонизирующего напитка в Ханкенди.

Как видно, проучить дурака легко, но научить его невозможно. Однако нельзя недооценивать возможности тупых людей, собравшихся в большие группы.

Фарид Теймурханлы