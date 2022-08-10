В ФСБ России поступил запрос запретить въезд в страну певице Лайме Вайкуле. Как отметил автор документа — депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Кузнецов, одним из условий для бизнеса иностранных граждан в стране должно быть уважение.

«Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич [Бортников], рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию РФ латвийской певице Лайме Вайкуле», — говорится в документе.

Кроме того, депутат сообщил, что в ближайшее время в Госдуму будет внесён проект, согласно которому будет ограничена возможность заработка в России для лиц, публично поддерживающих враждебные страны.