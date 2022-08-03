Утопающий, как известно, хватается за соломинку. А армянская политическая верхушка в любом сложной ситуации пытается подправить своё положение с помощью фейков. Вот и на сей раз в армянских ТГ-каналах распространяется очередная фальшивка с далеко идущими целями: якобы Иран стягивает войска к границе с Азербайджаном, причем как раз к «карабахскому» участку, где положение резко обострилось. Добавлено для достоверности неясное и туманное во всех смыслах видео, по которому очень трудно понять, когда и где оно на самом деле снято.



Не станем напоминать «военную азбуку» и разъяснять, что приведение войск в боеготовность рядом с «тлеющим» или «разогревающимся» конфликтом — это стандартная процедура. Отметим другое. Масштабная передислокация войск — не то «мероприятие», которое в XXI веке с его спутниковыми технологиями можно надежно скрыть. Особенно если речь идёт о такой стране, как Иран, за которой следят — и очень пристально — многие страны. Но никакие другие — и куда более авторитетные и информированные, чем армянские ТГ-каналы, источники «Минвала» эту версию не подтверждают.

Но зачем Еревану понадобился этот дешевый трюк с топорными фейками? Понятно, что на фоне операции «Возмездие» в Карабахе, разгрома военной части в селе Хейвалы, восстановления контроля Азербайджана над важными стратегическими высотами, включая Гырхгыз и Сарыбаба, и далеко не той реакции РМК, на которую рассчитывали в Ереване, армянская аудитория срочно нуждается в утешительных новостях. Так что, пардон, «информационная пустышка» на тему «вот сейчас за нас вступится Иран» подойдёт как нельзя лучше. Но на самом деле задумка куда серьёзнее. В Армении делают ставку не столько на сам фейк, сколько на реакцию азербайджанской стороны на эти новости. И вот с помощью этих фейков и реакции на них рассчитывают ни много ни мало вбить клин в отношения Баку и Тегерана.

В самом деле, с иранского трека в последнее время тоже приходят новости, которые, скажем так, разочаровывают армянскую аудиторию. Особенно с учетом тех надежд, которые здесь возлагались и возлагаются на Иран. Но Тегеран не только не стремится играть на обострение на своих северных границах вдобавок ко всем «горячим темам» и «острым вопросам» в собственной политике и тем более не спешит делать это в ситуации, когда главный приз достаётся не ему, а Армении. Ереван не на шутку напрягают последние «транспортно-логистические» договоренности Баку и Тегерана, где речь идёт и об альтернативном варианте Зангезурского коридора. Для Армении это катастрофа: в таком случае Азербайджан получает желанное транспортное сообщение с НАР, но вот Армении затянув сверх меры вопрос «коридора», остаётся в прежней транспортной изоляции. Да еще и дарит Азербайджану все основания поднять вопрос о Лачинском коридоре, у которого должен быть равный статус с Зангезурским. И теперь, похоже, в Армении решили сорвать все эти тренды простым и надежным способом: запустить фейковую новость о «переброске войск», спровоцировать Азербайджан на резкие шаги в отношении Ирана и ждать, когда так напугавшие Армению транспортные договоренности будут сорваны.

Только не учли, что, во-первых, в мире существует факт-чекинг. А во-вторых, и «в-главных», вряд ли где-то в мире, а тем более в Азербайджане, сообщения армянских ТГ-каналов будут считать истиной в последней инстанции и позволят с их помощью манипулировать собой на столь важном политическом направлении,

Завышенная самооценка греет, конечно, самолюбие, но всецело доверяться ей не стоит. Правда, до армянских «стратегов информационной войны» эта простая истина, похоже, все еще не дошла. Но это уже не наши проблемы.

Нурани, обозреватель