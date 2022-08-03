«Глава» т.н. «ЛНР» Леонид Пасечник на церемонии в Грозном в среду вручил награду «Героя Луганской Народной Республики» главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Указом главы Луганской Народной Республики за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции по освобождению территорий и защите населения Луганской и Донецкой народных республик от вооруженной агрессии со стороны Украины, присвоено звание Героя Луганской Народной Республики Кадырову Рамзану Ахматовичу», — зачитали на церемонии.