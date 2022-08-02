Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле обозначила свою позицию по вторжению России в Украину, выйдя на литовскую сцену с украинским флагом.

С начала боев исполнительница хита «Вернисаж» не давала комментарии по поводу происходящих событий, пишет издание «Слово и дело».

Однако все изменилось, когда во время концерта в литовском городе Паланга певица вышла с флагом Украины, тем самым поддержав жителей этой страны. Вайкуле подчеркнула, что однозначно находится на стороне украинцев: «А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала».

