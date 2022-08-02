Треть (35%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) верят в геоцентрическую систему мира, при которой Солнце вращается вокруг Земли. Не согласны с этим утверждением 61% опрошенных.

«Несмотря на развитие образования и доступность любых знаний, треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы. Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п. п. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%)», — говорится в сообщении.

С утверждением, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, согласился каждый пятый (21%) респондент. 44% опрошенных также считают, что продукты с ГМО могут вызвать рак, треть же (32%) верят, что генно-модифицированные продукты помогут победить голод на планете.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 9 июля. Объем выборки составил 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.