Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и русские стреляют друг в друга.

Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио «НВ» рассказал, что причиной этому является то, что россияне бросают представителей нацменьшинств на наиболее горячие направления.

По его словам, в Херсонской области из-за этого происходят постоянные перестрелки между русскими и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Бурятии свои командиры, которые другим не подчиняются. И даже если проходит расселение, то русские не пускают к себе бурят, а те наоборот.

«Стреляются между собой, ссорятся… Это нормальное явление, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают», – подчеркнул командир взвода бригады Богуна.