Азербайджанские фильмы будут представлены на XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, который пройдет с 7 по 11 сентября в столице Татарстана, передает Minval.az со ссылкой на Тренд.

В программе «Россия — Исламский мир» представлен полнометражный художественный фильм Али-Саттара Гулиева «Олимпия», в программе «Тюркский мир» — картина Эльвина Мирзоева «Раб», в программе «Игровые короткометражные фильмы» – картина Гулу Алиева «Забор», в программе «Короткометражные документальные фильмы» — фильм Эльвина Аширова «Где Ваш дом».

В составе жюри фестиваля — Владимир Хотиненко (председатель, Россия), Хамид Бенамра (Алжир, Франция), Анар Кашаганова (Казахстан), Амер Салмин Аль Мурри (ОАЭ), Наргес Абьяр (Иран), Хаобам Пабан Кумар (Индия), Ихсан Кабиль (Турция), Ильхам Шахейн (Египет), Валерий Фомин и Рафик Мухаметшин (Россия).