Бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд признал журналистку виновной по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщило издание Mash в Telegram-канале.

Административное дело в отношении Овсянниковой возбудили по статье 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации») Свою вину на заседании экс-сотрудница Первого канала не признала.

Поводом для возбуждения дела стали заявления Овсянниковой, которые она сделала 13 июля возле Басманного суда, в котором избирали меру пресечения оппозиционеру Илье Яшину. Она негативно высказывалась о проведении спецоперации на Украине. Ролик с ее словами был опубликован в сети.