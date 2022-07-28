В Тегеране на городских кладбищах начали закрашивать фотографии женщин, у которых нет хиджаба или он неправильно надет, сообщает глава крупнейшего в городе кладбища Саид Газанфари на своей странице в Twitter.

По словам Саида Газанфари, сотрудники уже изменили 98 могильных плит, на фотографиях которых умершие были с непокрытой головой. Замене подлежали и памятники, где на женщине был надет хиджаб или чадра, однако голова не была полностью покрыта.

С 5 июля 2022 года президент Ирана Ибрахим Раиси обязал гражданок носить хиджаб во время посещения государственных учреждений, банков, аэропортов и поездок на общественном транспорте.