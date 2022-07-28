В Азербайджане начались съемки нового документального фильма о горских евреях Огузского района.

Автором сценария и режиссером фильма, являющегося совместной работой азербайджанских и израильских кинематографистов, является Руфат Асадов, продюсером фильма с израильской стороны — проживающий в Израиле известный активист диаспоры и поэт родом из Азербайджана Шауль Симан-Тов, сообщает АПА.

Съемки фильма пройдут в Азербайджане и Израиле.

Фильм повествует об истории поселения горских евреев в Огузском районе.

Герой будущей картины Руфата Асадова — наш соотечественник, уроженец Огузского района, раввин Шмуэль Симантов, проживающий в Израиле.

Шмуэль Симантов уже много лет проводит работу по информированию о реалиях Азербайджана во всем мире.

Это уже шестой фильм Руфата Асадова о горских евреях. Ранее он снял фильмы «Губинские евреи», «Последний еврей села», «Слезы пророка Иеремии», «Если забуду тебя, Иерусалим», «Последний еврей села. 9 лет спустя».