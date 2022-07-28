Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан попросил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) переименовать оспу обезьян, так как текущее название может оскорбить представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих, сообщает Le Monde.
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан обратился к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу в письме. Он посчитал, что название болезни дискриминирует представителей ЛГБТ-сообщества и чернокожих, поскольку терминология укоренилась в истории как расистская. Васан напомнил о негативных последствиях во время появления ВИЧ-инфекции, а также о расизме, который возник из-за слов бывшего президента США Дональда Трампа, который назвал коронавирус «китайским вирусом».
По мнению комиссара здравоохранения Нью-Йорка, использование названия «оспа обезьян» может возродить воспоминания, травмирующие представителей меньшинств. Из-за этого есть вероятность, что зараженные не обратятся в медицинское учреждение за помощью, чтобы не быть дискриминированными.
А чё, испанский грипп можно было так назвать. А почему китайское руководство фашиков коммунистов , которые распространили вонючий вмрус , отказываются от » славы»??? Кстати Трампоза такая же мразь и мало отличается от своих соратников в Китае и России.