Голливудский актер Ричард Гир выступил онлайн на втором Саммите первых леди и джентльменов в Киеве. 72-летний Ричард Гир выразил солидарность с Украиной.

Во время своего выступления Гир осудил военные преступления России в Украине и отметил, что украинцам нельзя проиграть.

«Меня очень поражает то, что происходит с детьми и те страхи, вызовы, которые существуют для общества и людей. Эта война будет завершена и ее нужно выиграть, мы не можем уставать. Это немаловажный элемент нашей жизни. Это самая большая война, которую я когда-то видел в своей жизни, это война со злом. Если мы проиграем, это вдохновит других во всем мире, поэтому ее нельзя проиграть. Украина уже никогда не будет такой, какой была раньше. Человеческая душа, человеческое сердце смогут объединить украинцев и сделать их лучше после этого кризиса. Мы все должны чувствовать определенное сочувствие, единство. Мы можем улучшить эту ужасную ситуацию. Россияне наделали столько плохого в течение своей истории, немалого количества поколений», — сказал актер.

