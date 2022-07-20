В «зоне безответственности» РМК — очередной инцидент, о котором Minval.az сообщили информированные источники. Накануне в 17:15 на контрольно-пропускном пункте азербайджанской армии была остановлена для досмотра колонна миротворцев Российской Федерации в составе 1 БТР 82А и 3 автомобилей «Урал», которая следовала через Агдам по маршруту Аскеран-Агдере. И в ходе досмотра автомобилей в грузовом отсеке одной из машин между спальными матами было обнаружено не менее пяти автоматов Калашникова (АКМ). В ответ на грубое нарушение правил — провоз оружия и боеприпасов без документов — колонна была остановлена и отправлена обратно.

Это не тот случай, когда можно кивать на известное российско-армейское разгильдяйство. Нашли, если кто не понял, не тушенку, не сгущёнку и не гречку, а боевое оружие — автоматы Калашникова!

Причём намеренно припрятанными. А это верный признак — речь идёт об оружейной контрабанде. В которой советская, а позже российская армия не просто была неоднократно замечена — по сути дела, там, где появляются ВС СССР, а ранее — России, эта самая контрабанда оружия начинает цвести махровым цветом.

И самое главное, точно совпадает с геополитическими векторами, начерченными Кремлем. В Карабахе это известно лучше, чем где бы то ни было. Достаточно вспомнить расквартированный в Ханкенди 366-й полк, где «отцы-командиры» сдавали внаём армянским сепаратистам и оружие, и штатную бронетехнику, и даже обученный личный состав вверенного им подразделения. В мае 1992 года, во время боев за Лачин, точно так же «сдавали в аренду» считавшуюся вроде бы элитной Псковскую дивизию ВДВ. Более того, готовиться к отторжению Карабаха от Азербайджана, создавать «схроны» с оружием и сколачивать отряды боевиков-«бородачей» армянские националисты начали еще за несколько лет до начала митингов в Ханкенди и Ереване под лозунгами «миацума».

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Первоначально, напомним, эти самые «бородачи» были вооружены охотничьими ружьями. Но затем, после того, как в Карабахе был создан печально известный «Комитет особого управления» во главе с Аркадием Вольским, а в Карабах были введены дополнительные войска – и «обычные», и внутренние – очень быстро заполучили штатные армейские автоматы. Убийство в Ростове армянскими боевиками полковника Блахотина, который как раз и отвечал за вывод из Карабаха армейского имущества, тоже укладывается в эту схему: офицер, который знал, сколько всего было не вывезено и не выведено, а передано боевикам, оказался слишком неудобным свидетелем. Уже во время 44-дневной войны по Шуше армянские побитые агрессоры стреляли из ОТРК «Искандер-М», то есть той его модификации, которая ну никак не могла быть передана или подарена Армении. И как руки армянских «обер-зинворов» дотянулись до пульта управления этим ОТРК, тоже вопрос, который стоило бы озвучить.

А теперь все больше свидетельств, что эти позорные «традиции» продолжает и РМК. Что особенно чувствительно теперь, когда из Карабаха, вопреки обещаниям, так и не выведены даже подразделения ВС Армении, а миротворцы и не думают приступать к разоружению незаконных вооружённых формирований сепаратистов. А теперь уже появляются серьезные свидетельства, что российские «голубые каски» пытаются снабжать боевиков оружием. Да, провезти между матрасами и спальными мешками «Искандер» затруднительно, а вот автомат, казалось, вполне возможно. Только, похоже, недооценили бдительность и профессионализм азербайджанских солдат.

И теперь время делать выводы и принимать меры. Хотелось бы надеяться, что командование РМК наведёт порядок среди своего личного состава, но если этого не произойдет, и контрабандное снабжение армянских террористов российским оружием будет продолжаться, в Баку будут сделаны выводы и приняты собственные меры!

Просто потому, что подписанные соглашения или соблюдаются, или нет.

Отдел политики Minval.az