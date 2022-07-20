Практически все азербайджанские СМИ обратили внимание на короткое интервью, которое дал Арменпресс секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян. В нем он, по сути, признал, что подразделения Вооруженных сил Армении до сих пор находились в Азербайджане, и покинут Карабах только в сентябре. То есть, признает, что Ереван до сих пор нарушал и нарушает условия Трехстороннего заявления (ТСЗ), а российские миротворцы видят это, начиная с ноября 2020 года, но ничего не предпринимают, никак этому не противодействуют. Ведь сообщение между Карабахом и Арменией лишь одно — Лачинский коридор, и контроль за проезжающими по нему осуществляет только РМК.

Далее, в ТСЗ говорится, что с территории Азербайджана должны быть выведены все вооруженные армянские формирования, а Григорян открыто заявляет, что нет, мол, «Армия обороны Арцаха» продолжит существовать, как и ранее. Единственно, в ней больше не будут служить жители Армении. Ну, это трудно будет проверить, если Лачинский коридор останется «дырявым», да еще и незаконная армия в Карабахе останется — что же тогда изменится после этого интервью Григоряна? Для чего он тогда дал его, для отвода глаз? Чтобы как-нибудь снизить проявившееся на днях недовольство официального Баку по поводу вооруженных армян в Карабахе? Что тут можно предпринять руководству Азербайджана?

Политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу в беседе с корреспондентом Minval.az заявил, что своим интервью Григорян фактически подтвердил то, что мы все наблюдаем, о чем давно говорит экспертное сообщество – это бездействие Армении и России в лице РМК в отношении незаконных вооруженных формирований в Карабахе.

Он напомнил, что есть ТСЗ, сторонами которого являются и Россия с Арменией, и в нем конкретно очерчены все обязательства всех поставивших подписи сторон.

«Россия свои обязательства не выполняет, поскольку именно ее военные должны были заняться выводом армянских формирований из Карабаха. Не сделали. Прошел год, полтора, скоро уже будет два. Сейчас армяне говорят, что их войска в сентябре уйдут, но местные незаконные отряды останутся.

Это свидетельствует о том, что ТСЗ открыто игнорируется со стороны как РФ, так и Армении. И это дает Азербайджану возможность отказаться от этого документа, отозвать свою подпись. Это крайняя мера, но иначе выходит, что только один Азербайджан и выполняет пункты и условия ТСЗ, а две другие стороны их откровенно саботируют. Эти самые слова Григоряна в интервью можно расценивать как наглое признание – мы игнорируем этот документ.

Ни по Зангезурскому коридору, ни по выводу вооруженных армян из Карабаха, ни по другим пунктам ни Россия, ни Армения не выполняют своих обязательств», – отметил Оруджлу.

По его мнению, у официального Баку в сложившийся ситуации есть только два варианта выхода из ситуации. «Что делать дальше? Я боюсь, что по Лачинскому коридору тоже не будут выполнены обязательства. Потому что Армения фактически только в августе собирается объявить тендер на строительство своего участка альтернативного маршрута этого коридора. И получается, что нынешний Лачинский коридор как стратегический объект пытаются оставить под контролем российских так называемых миротворцев.

У нас есть два выхода из положения. Первый – провести контртеррористическую операцию и вывести из зоны РМК все армянские формирования. Второй – полностью отказаться от следования условиям ТСЗ, признать его утратившим силу. Станет ли это делать официальный Баку, я не знаю», – отметил он.

Политолог также допустил, что Россия может попытаться взять под контроль другие стратегические участки, например, в Кяльбаджаре и в направлении Тертера. Поэтому Баку, на его взгляд, стоит провести контртеррористическую операцию. Правда, говорит он, это очень рискованно, потому что может спровоцировать Россию на новую войну.

«Хотя захочет ли она открывать второй фронт на Южном Кавказе, когда на первом, в Украине, у нее всё складывается не так удачно? Но может она в этом как раз заинтересована, для того, чтобы отвлечь внимание от Украины. Тут трудно судить однозначно.

Легче выйти из числа сторон, подписавших ТСЗ, и дать срок РМК покинуть территорию страны, допустим, в течение двух недель. Они вошли в Карабах за несколько часов, а Баку может великодушно дать им гораздо больше времени. А если не покинут, тут уже Азербайджан сможет предпринять комплекс мер, начиная от вовлечения в процесс международных структур, таких как ООН, ОБСЕ, Евросоюз, и кончая параллельным ведением локальной контртеррористической операции против незаконных армянских вооруженных формирований. Я другого выхода из ситуации не вижу», – резюмировал собеседник «Минвала».

Самир Ибрагимов