Как уже сообщал Minval, на прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное итогам первого полугодия текущего года. В частности, коснувшись карабахского вопроса, глава государства отметил, что в Трехстороннем соглашении от 10 ноября 2020 года одним из обязательств является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха.

«До сегодняшнего дня этот вопрос не решен. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения затягивает его. Также мы поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и несколько месяцев назад высокопоставленный чиновник Минобороны России, находясь с визитом в Азербайджане, пообещал нашему Министерству обороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Но уже середина июля, этот вопрос еще не решен», — подчеркнул президент.

Армения, по его словам, не выполняет это обязательство, вопреки заявлению от 10 ноября.

«Российские миротворцы — российская сторона тоже подписала заявление 10 ноября — как говорится, не принуждают их к этому. Конечно, это нестерпимая ситуация. Потому что пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо.

Мы — страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть говорит нам об этом открыто, и мы будем знать, что делать. Каков будет наш ответ? Возможно, сейчас неуместно говорить о нем. Но это означает грубое нарушение Заявления от 10 ноября», — заявил азербайджанский лидер.

И вот после фактического предупреждения Ильхама Алиева армянской стороне сегодня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью «Арменпресс» делает «сенсационное» заявление. Он заявил, что призывников из Армении в Карабахе не будет.

Казалось бы, приятная новость, однако мы неслучайно закавычили слово сенсационное. Дело в том, что при этом он добавил, что призывники в Карабахском регионе Азербайджана будут по-прежнему призываться на службу в «армию обороны» (здесь и далее кавычки Minval.az). Приведем небольшой отрывок из данного интервью.

…-То есть армянских призывников не будет в Карабахе после сентября?

— Нет. Но по информации, полученной нами от «властей Нагорного Карабаха», призывники Нагорного Карабаха, как и прежде, будут призываться на военную службу.

— А те, что по контракту?

— По информации, полученной нами от «властей Нагорного Карабаха», как в прошлом, так и в настоящее время контрактники также будут служить в «Вооруженных Силах».

— Тоже из Армении?

— Контрактников из Армении в «Армию обороны Нагорного Карабаха» не призывают. При необходимости Нагорный Карабах организует привлечение контрактников на месте.

То есть, фактически Григорян, следуя расхожему выражению, пытается быть «наполовину беременным». Получается, что призывники из Армении уходят, карабахские боевики остаются.

Честно говоря, непонятно, кого же пытается ввести в заблуждение Григорян, который, судя по всему, считает себя умнее всех. В трехстороннем соглашении черным по- белому прописано: вывод АРМЯНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ. Не ВС Армении, а всех формирований.

Кроме того, учитывая тот факт, что ложь и лицемерие крепко засели в армянском гене испокон веков, к данному заявлению следует относиться с большой долей сомнения.

Во-первых, несмотря на то, что Армения в лице Никола Пашиняна взяла на себя обязательство решить вопрос с открытием Зангезурского коридора, он до сих пор затягивается. Мало того, власти Армении в своих заявлениях отмечают, что о коридоре нет и речи. И как после такого лицемерия можно верить словам Армена Григоряна? Вопрос риторический.

Во-вторых, в интервью Григорян, не краснея лжет, заявляя о том, что «во время войны ряд частей ВС РА пришли на помощь армии обороны НК». То есть, он хочет сказать, что до войны призывники из Армении не проходили военную службу в Карабахе. Опровергнуть эту наглую и глупую ложь можно тысячами примеров, но мы ограничимся одним, но ударным.

В мае 2018 года (как известно, 44-дневная война началась в сентябре 2020 года) армянские СМИ раструбили новость, что сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот сообщил, что решил пройти воинскую службу в Карабахе.

«Я решил сам написать заявление и провести службу в Карабахе. Я всегда считал, что единственным способом мира является усиление армии», — заявлял тогда он.

Как говорится, комментарии к словам Григоряна, излишни.

И последний момент: как известно, армянские сепаратисты Карабаха имеют паспорта граждан Армении. В таком случае, военнослужащие вооруженных силы Армении, даже если не уберутся из Карабаха, могут предъявить паспорта и заявить, что они «граждане арцаха».

Таким образом, фикция Григоряна преследует определенно иную цель: представить мировому сообществу «миролюбивый» жест Армении, и, мол, Ереван соблюдает обязательства от 10 ноября 2020 года. Только такие детские армянские варианты не прокатят. «Наполовину беременным» быть нельзя, парон Григорян…

Фарид Теймурханлы