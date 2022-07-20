Французский актер Ален Делон принял участие в проекте солидарности с Украиной совместно с журналистской командой Cyril Viguier и прочитал стихи украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины во Франции.

Мероприятие состоялось в Париже.

«Радуемся, что стали свидетелями этой исторической записи в Париже. Вскоре широкая общественность во Франции и далеко за ее пределами увидит результаты этой франко-украинской культурной коллаборации. Спасибо Алену Делону за такой мощный жест солидарности с Украиной», – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что будут рады видеть актера в Культурном центре Украины во Франции, который в свое время был его парижской резиденцией.