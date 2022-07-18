Часть командиров российских войск, вторгшихся на территорию Украины в феврале, руководствовались топографическими картами 1969 года. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает СБУ со ссылкой на документы россиян, изъятые в Харьковской области.

В частности, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась не менее 53 лет.

На картах россиян полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века. Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, построенные в семидесятые годы. А государственная граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах тогда ее вообще не было.

Отмечается, что хотя у карт есть современные регистрационные номера и даже гриф секретности, при детальном изучении можно заметить, что они изготовлены в 1969 году.

В СБУ заявляют, что навигационным обеспечением уничтоженного на Харьковщине мотострелкового батальона занимались Топографическая служба Западного военного округа России во главе с полковником Алексеем Красновым, а также Центр геопространственной информации и навигации России.

«В преддверии полномасштабного вторжения в Украину эти подразделения праздновали 210-ю годовщину топографической службы России и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование «самыми современными картами», изготовленными якобы с помощью «новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов», – рассказали в спецслужбе.

При этом 138-я гвардейская мотострелковая бригада России, которая пользовалась этими картами, была уничтожена ВСУ в конце марта возле Харьковской кольцевой дороги на Старосалтовском направлении.