Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый озабочен происходящими в Армении процессами.

«Вызывают обеспокоенность происходящие в Армении в последние дни процессы, особенно переговоры между Арменией и Турцией, а также запрет на въезд в Армению члена бюро АРФД Мурада Папазяна», — говорится в заявлении Католикоса в Facebook, передает Minval.az.

Патриарх считает, что подобные явления могут иметь негативные последствия, особенно в плане взаимоотношений Диаспора-Армения. «Необходимо донести до общественности четкую и полную информацию», — отметил Арам Первый.