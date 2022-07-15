Минобороны России впервые прокомментировало удары в Виннице.

Ведомство заявляет, что вчера высокоточными ракетами Калибр был нанесён удар по «гарнизонному дому офицеров в Виннице, где проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений».

Минобороны утверждает, что там обсуждали передачу украинским военным очередной партии самолётов, средств поражения и организацию ремонта украинского авиационного парка. По данным военных, участники совещания «были уничтожены».