Официальный представитель России впервые прокомментировал удар по городу Винница, в результате которого 22 человека погибли, в том числе трое детей. Еще 39 человек считаются пропавшими без вести.

Удар ВС РФ в Виннице пришелся на Дом офицеров, так как в нем располагался пункт подготовки вооруженных сил Украины (ВСУ).

Такое заявление в четверг, 14 июля, сделал старший советник постпредства России при ООН Евгений Варганов, выступая на Политическом форуме по устойчивому развитию.