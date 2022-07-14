Всемирная организация здравоохранения заявила, что пол человека не ограничивается мужским и женским, в связи с этим организация планирует обновить свое руководство по гендерной политике, где признает возможность существования третьего пола.

В ВОЗ считают, что такой шаг позволит признать «гендерное и сексуальное разнообразие».

«Руководство ВОЗ будет выходить за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью и признает гендерное и сексуальное разнообразие или концепции, согласно которым гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским», — сказано в заявлении на сайте.