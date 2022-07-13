КНДР признала «суверенитет и независимость» «Донецкой народной республики». Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

По его словам, соответствующее известие «донецкий МИД» получили в среду, 13 июня. Он назвал это событие «еще одной победой дипломатии республики».

«Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — сказал Пушилин.

Позже посольство КНДР в России сообщило, что Северная Корея после признания «ДНР», также признала и «ЛНР».