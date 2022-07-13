Правительство Москвы предварительно договорилось с Ираном о производстве иранских машин на заводе «Москвич», национализированном после ухода из страны автомобильной корпорации Renault. Об этом RTVI рассказал глава российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем.

«У нас есть серьезный диалог с „Москвичом“, есть предварительное соглашение, чтобы иранские автомобили производились в России под брендом „Москвич“», — рассказал Мослем RTVI на полях саммита «Сильная Россия».

По его словам, иранские производители также обсуждают использование автомобильных заводов в Татарстане — в Набережных Челнах и Елабуге — для производства автомобилей под брендами «Волга» и «Победа», которые ранее предложил возродить министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«У нас есть свои технологии. Санкции на автозапчасти в Иране ввели только в 2017 году, до этого их не было. У нас есть лицензии от Renault, Peugeot, от Mercedes. У нас есть технологии, в России есть производительные мощности. Поэтому мы можем объединить усилия и производить автомобили независимо от Запада», — подчеркнул Мослем.