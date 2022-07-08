Россияне беззащитны против РСЗО HIMARS, противодействия этому вооружению не существует, заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Эту ракету нельзя перехватить. Если мы ее навели и выпустили, то она попадает в цель с наибольшим отклонением в три метра на дальности 70 км. Защиты от этой ракеты не существует. Можно только убежать, если успеешь или знаешь, что она летит», — отметил эксперт.

По его словам, Россия по этой причине пытается всячески помешать поставкам в Украине высокоточного западного вооружения большой дальности.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на вооружение ВСУ уже поступили девять HIMARS.