Президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидерами фракций после завершения сессии Госдумы, что войну в Украине развязал коллективный Запад, а не Россия.

Российский лидер отметил, что именно Запад организовал и поддержал в Украине «антиконституционный вооруженный переворот», а затем оправдывал «геноцид» в отношении людей на Донбассе.

По его словам, если Запад хотел спровоцировать конфликт, чтобы перейти к новому этапу борьбы с Россией, сдерживания нашей страны, то это в известной степени удалось. «И война развязана, и санкции введена», — констатировал Путин.

Президент добавил, что при этом Запад должен понять, что уже проиграл с самого начала «спецоперации», потому что это означает начало кардинального слома «миропорядка по-американски».