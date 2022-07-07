Правительство Армении предварительно одобрило установку статуи Иисуса Христа на горе Атис Гагиком Царукяном. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Арменпресс».

«Наша предварительная оценка проекта положительная, так как мы считаем, что он принесет значительный туристический интерес в Армению», — объяснил Пашинян. По его словам, соответствующие ведомства должны обсудить возведение монумента и принять решение.

Премьер-министр также выразил надежду, что проект самой высокой статуи Иисуса Христа будет продвигаться вперед, как и было запланировано. Высота статуи в Армении составит 77 метров, то есть превзойдет высоту статуи Христа в Рио-де-Жанейро.