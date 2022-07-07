В ходе «специальной военной операции» были получены документы, свидетельствующие о планах компании «Metabiota» и Украинского научно-технического центра по изучению вируса Эбола на территории Украины. Об этом утверждает Минобороны России.

Исследования, по версии оборонного ведомства, якобы планировалось провести на базе противочумного института имени Мечникова в Одессе, при этом там уточнили, что «болезнь ни разу не была зафиксирована на территории Украины, поэтому возникает закономерный вопрос о необходимости подобных исследований и истинных целях их проведения».