Американский актер Брэд Питт рассказал, что страдает от редкой неизлечимой болезни. Он диагностировал ее сам, пишет Daily Mail.

Актер уверен, что у него прозопагнозия. При этом заболевании пациент перестает узнавать лица, однако может распознавать предметы.

Многие люди с прозопагнозией не узнают даже своих членов семьи, возлюбленных или друзей. Как правило, они используют альтернативные способы запоминания — прическу, голос или одежду.

По словам Питта, он давно заметил у себя симптомы заболевания, хотя официально оно не было диагностировано. Поэтому его друзья и знакомые считают, что он высокомерный или отдаляется от людей.

«Мне никто не верит! Я хочу встретиться с другим [человеком с прозопагнозией]», — сказал он.