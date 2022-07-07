Американский актер Брэд Питт рассказал, что страдает от редкой неизлечимой болезни. Он диагностировал ее сам, пишет Daily Mail.
Актер уверен, что у него прозопагнозия. При этом заболевании пациент перестает узнавать лица, однако может распознавать предметы.
Многие люди с прозопагнозией не узнают даже своих членов семьи, возлюбленных или друзей. Как правило, они используют альтернативные способы запоминания — прическу, голос или одежду.
По словам Питта, он давно заметил у себя симптомы заболевания, хотя официально оно не было диагностировано. Поэтому его друзья и знакомые считают, что он высокомерный или отдаляется от людей.
«Мне никто не верит! Я хочу встретиться с другим [человеком с прозопагнозией]», — сказал он.
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