Пока эксперты уверяют, что риск распространения коронавируса через зараженные предметы низкий, расследование Северной Кореи якобы обнаружило, что апрельскую вспышку COVID-19, коснувшуюся миллионов людей, повлекли за собой «инопланетяне».

Об этом сообщает ArsTechnica.

Согласно отчету официального информационного агентства KCNA, вспышка болезни, вызвавшая 4,7 миллиона «лихорадок», началась после того, как «18-летний солдат, по фамилии Ким, и пятилетний ребенок, по фамилии Ви, контактировали с инопланетянами на холме возле казарм и жилых кварталов в районе ИФО в начале апреля», после чего тесты на коронавирус у обоих оказались положительными.

Подробный эпидемиологический анализ якобы показывает, что эти два случая связаны со всей последующей вспышкой в стране. Вместе с тем все случаи «лихорадок», фиксировавшиеся до середины апреля «были вызваны другими заболеваниями». В отчете не было никакой информации о том, как чиновники пришли к такому выводу.

Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая «необходимость внимательной борьбы с инопланетными существами, прилетающими с ветром и другими климатическими явлениями и воздушными шарами в районах вдоль линии разграничения и границ». Поэтому эксперты, специализирующиеся на изучении КНДР, предполагают, что отчет – лишь попытка переложить вину за вспышку и вызвать страх и ненависть к Южной Корее, откуда десятилетиями активисты и северокорейские перебежчики запускали воздушные шары с открытками, помощью и другими предметами через границу.