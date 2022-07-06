Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился. На этот раз он устроил довольно странное представление во время вручения награды героям страны, пристроившись за спиной к лауреату.

Видео, на котором особо отличившийся 76-летний американец получает награду, стало хитом в социальных сетях. Оно было опубликовано рядом Telegram-каналов.

Американский лидер должны были повесить медаль на шею одного из самых выдающихся граждан США. Однако эта задача неожиданно оказалась очень сложной для американского президента.

В итоге Байден не нашел ничего лучшего, как повесить медаль ветерану на спину. Все это выглядит очень комично и нелепо, но собравшиеся по случаю празднования Дня Независимости продолжали аплодировать.

