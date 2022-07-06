Запад должен осознавать «свою ответственность» за гибель мирных граждан в Донбассе и Украине, вне зависимости от того, что говорят украинский президент Владимир Зеленский и его окружение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном, передает ТАСС.

«Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения», — сказал российский дипломат.