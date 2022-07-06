На городском кладбище Хырдалана нашли отрезанную человеческую ногу.

Ногу, как пишет АПА, вчера около 17:30 обнаружил мулла кладбища.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Был проведен осмотр места происшествия, нога направлена на экспертизу.

Ткань синего цвета, в которую была обернута нога, является частью одежды персонала медучреждений. Также обнаружена специальная марля, что говорит о том, что нога была отрезана хирургическим путем.

По факту ведется расследование.